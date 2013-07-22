В Донецке жестоко избили журналиста

Милиция Донецка ведет поиски двух мужчин, жестоко избивших журналиста газеты «Дорожный контроль».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского управления милиции.

В 19.30 21 июля в милицию поступило сообщение о том, что неизвестные избили журналиста всеукраинской правовой газеты «Дорожный контроль» Олега Богданова. По словам пострадавшего, нападавших было двое.

«Сигнал поступил в Центр оперативного реагирования милиции. В течение 10 минут на место происшествия прибыл наряд милиции. Был введен в действие оперативный план «Спираль», - говорится в сообщении.

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Также на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Буденновского райотдела милиции, руководство областного и городского управлений милиции, прокуратуры, криминалисты. В осмотре места происшествия участвовали кинолог с собакой.

«Медики диагностировали у потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа и челюсти», - отметили в милиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Ведется расследование. Предпринимаются все меры к установлению и задержанию злоумышленников.

Расследование взяло на контроль руководство горуправления милиции.