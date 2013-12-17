Предоставление Украине $15 миллиардов от РФ угрожает безопасности страны - эксперт

Соглашение о предоставлении Украине правительством Российской Федерации 15 млрд долл. в обмен на государственные долговые бумаги влечет за собой рост государственного долга Украины и концентрацию его значительной части в руках одного кредитора – России, что в свою очередь ставит вопрос о национальной безопасности.

Об этом в комментарии УНИАН сказал руководитель Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

«По состоянию на конец первого полугодия 2013 года украинский внешний долг составлял порядка 30 млрд долл. Можем провести простую арифметику: 30 млрд плюс 15 млрд от России, получаем рост внешнего долга до 45 млрд, из которых порядка 30% принадлежат одному держателю долга – России, – сказал эксперт. – Возникает вопрос по поводу национальной безопасности, возникает вопрос по поводу того, на каких условиях будут предоставляться средства».

По мнению Бураковского, евробонды являются формой предоставления средств, но не условием. «На сегодняшний день евробонды – это только форма. А какие будут условия, сказать достаточно тяжело», – сказал он.

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В то же время эксперт обратил внимание на то, что ключевой опасностью является не только неизвестность условий предоставления денег. «Мы перехватили денег для закрытия дыр. А традиционный вопрос в том, как мы будем эти долги возвращать, есть ли у нас среднесрочная и долгосрочная долговая политика и что будет с экономикой?» – подчеркнул Бураковский.

Он считает, что соглашение с Россией достаточно опасное. «Мы не знаем пока, на каких условиях мы его подписали, а дьявол кроется в деталях… И нам уже сегодня надо бить в набат о том, что нужно делать, чтобы мы с долгами расплачивались и не накапливали новых долгов, превращаясь в страну с высоким уровнем долга и, как следствие, политически уязвимую страну», – обратил внимание экономист.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 декабря, Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что правительство России приняло решение разместить в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 15 млрд. долл.

"Учитывая трудности украинской экономики, связанные в значительной степени с мировым финансовым и экономическим кризисом, с целью поддержки бюджета Украины правительство РФ приняло решение разместить в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния объемом 15 млрд долларов США", – сказал Путин.