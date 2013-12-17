Кернес возглавил Федерацию футбола Харькова

08:16, 17 декабря 2013
Политика
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Харьковский городской голова Геннадий Кернес возглавил Федерацию футбола Харькова.

Кернеса назначили руководителем Федерации футбола Харькова / Фото : city.kharkov.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, решение о назначении Кернеса было принято 16 декабря на конференции федерации.

Харьковский городской голова сменил Владимира Петрова, который руководил этим спортивным объединением последние 20 лет.

Кернес поблагодарил спортсменов за доверие и сказал, что намерен усилить участие федерации в жизни Харькова.

«Сегодня мы возрождаем школьные стадионы, строим футбольные площадки во всех районах города. В ближайших планах - привлекать больше команд к соревнованиям и искать заинтересованных в развитии федерации. Я доступен для предложений, нужно в формате диалога начинать работать», - сказал он.

Заместителем председателя федерации избран вице-мэр Игорь Терехов.

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