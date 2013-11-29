В Харькове отменили запрет на проведение массовых мероприятий

В Харькове отменили запрещение на массовое проведение мероприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, соответствующее распоряжение сегодня, 29 ноября, подписал харьковский городской глава Геннадий Кернес.

“Распоряжение было подписано городским головой в связи с улучшением эпидемиологической ситуации с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями в городе”, - отметили в пресс-службе горсоветы.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба Харьковского городского совета со ссылкой на и.о. начальника Харьковского городского управления Главного управления СЭС в Харьковской области Николая Чигринца сообщила, что в городе на прошлой неделе заболеваемость ОРЗ выросла на 11,4%. Эпидпорог превышен почти вдвое в Киевском, Ленинском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах.

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В связи с этим городское управление СЭС обратилось с представлением к Харьковскому городскому голове и городскому совету с просьбой принять решение об ограничении проведения массовых мероприятий.

Было принято решение ограничить проведение всех массовых мероприятий, в том числе и школьных, а в лечебных учреждениях - ввести карантин.

Ограничение на проведение массовых мероприятий было обнародовано в день, когда к экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко для проведения краткосрочной встречи в ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове прибыли оппозиционные политики Ирина и Юрий Луценко и Арсений Яценюк.

На завтра, 30 ноября, в Харькове запланирован митинг работников заводов в поддержку экономического и политического курса Кабмина и Президента Украины.