Лавров: Большинство стран ЕС за трехсторонние переговоры по Украине

"Любые решения, как развивать свою экономику (Украины), как выстраивать отношения со своими ведущими партнерами, должны приниматься суверенно, без вмешательства извне, исходя из интересов собственной страны. И ставить перед каким-либо искусственным выбором эти страны неправомерно. Мы услышали понимание нашей позиции со стороны европейских партнеров", - цитирует Лаврова РИА Новости.

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"Более того, звучали голоса в пользу того, чтобы всем вместе начать эти вопросы обсуждать, чтобы снимать подозрения, снимать какие-то взаимные упреки, истинные или мнимые, и обговаривать формат дальнейшего сотрудничества коллективно, равноправно, всем вместе… То, что сегодня прозвучало, подтверждает наличие в Евросоюзе большого количества стран, которые считают, что ситуацию с Украиной необходимо обсуждать в трехстороннем формате", — сказал Лавров по итогам встречи в Брюсселе с главами МИД стран ЕС.

По словам Лаврова, "Украина — это крупнейший экономический партнер России, крупнейший экономический партнер Евросоюза, огромная доля товарооборота этой страны приходится на Европу, на Российскую Федерацию, на страны Таможенного союза".

"И будет только логично, прежде чем предлагать порой достаточно навязчиво какие-то схемы дальнейшего сотрудничества Украины с Евросоюзом, сесть и посмотреть, какие экономические последствия, подобного рода схемы будут иметь для всех участников процесса", — отметил глава МИД РФ.