Росийского губернатора ограбили и подстрелили во Франции
Неизвестные в перчатках и масках в субботу вечером проникли в дом губернатора Красноярского края Льва Кузнецова в городе Антиб на Лазурном берегу.
Как сообщают французские СМИ, грабители выломали входную дверь, применили слезоточивый газ, а затем ударили супругу Кузнецова дубинкой и выстрелили в самого губернатора, легко ранив его в левый бок. Затем они похитили ювелирные украшения на сумму около 200 тысяч евро, сообщает РИА Новости.
Расследование ведет полиция Ниццы.
Пресс-секретарь Кузнецова Стелла Алексеева, подтвердила, что губернатор был легко ранен из травматического оружия.
"Факт, о котором сообщают французские СМИ, соответствует действительности. Губернатор находился в краткосрочном отпуске, в ходе которого случилось это неприятное происшествие", — сказала Алексеева.
По ее словам, сейчас Кузнецов и его супруга чувствуют себя хорошо и уже во вторник губернатор вернулся в Красноярск, чтобы принять участие в запланированном мероприятии в Богучанском районе края.