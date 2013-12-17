Росийского губернатора ограбили и подстрелили во Франции

Как сообщают французские СМИ, грабители выломали входную дверь, применили слезоточивый газ, а затем ударили супругу Кузнецова дубинкой и выстрелили в самого губернатора, легко ранив его в левый бок. Затем они похитили ювелирные украшения на сумму около 200 тысяч евро, сообщает РИА Новости.

Расследование ведет полиция Ниццы.

Пресс-секретарь Кузнецова Стелла Алексеева, подтвердила, что губернатор был легко ранен из травматического оружия.

"Факт, о котором сообщают французские СМИ, соответствует действительности. Губернатор находился в краткосрочном отпуске, в ходе которого случилось это неприятное происшествие", — сказала Алексеева.

По ее словам, сейчас Кузнецов и его супруга чувствуют себя хорошо и уже во вторник губернатор вернулся в Красноярск, чтобы принять участие в запланированном мероприятии в Богучанском районе края.