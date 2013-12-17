Итальянцев просят воздержаться от поездок в Украину

Об этом говорится в сообщении итальянского внешнеполитического ведомства, пишет РИА Новости.

"Более трех недель в Киеве и крупных городах по всей западной Украине продолжаются массовые манифестации и акции протеста. Новые выступления запланированы также на ближайшие дни. Центр столицы и ряд площадей остаются оккупированными демонстрантами, что создает серьезные проблемы для движения", — отмечается в сообщении.

"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, а также последние события в государственной политике страны, в частности, недавние инциденты, предлагается отложить на время путешествия в Киев, а также в города на западе Украины, наиболее затронутые протестами", — указано в документе.