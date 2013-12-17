Польша и Литва взволнованы возможным размещением ракет России на границе с ЕС
00:01, 17 декабря 2013Политика
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Польша и Литва выразили обеспокоенность в связи с планами России разместить в Калининградской области ракетно-зенитные комплексы "Искандер".
Польща і Литва схвильовані можливим розміщенням ракет Росії на кордоні з ЄС
Литовский министр обороны Юозас Олекас заявил, что чем более милитаризированным станет регион, тем беспокойнее там будет, пишет ВВС Украина.
В министерстве обороны России отметили, что "Искандеры" заказали для Западного военного округа страны, но не уточнили, где именно комплексы будут размещены.
Москва неоднократно утверждала, что может ответить на модернизацию элементов американской ПРО в Европе развертыванием ракетных комплексов "Искандер" вблизи европейских границ, а также другими мероприятиями.
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