Активисты на Майдане Незалежности планируют установить елку

Митингующие на Майдане Незалежности планируют установить живую новогоднюю елку.

Как сообщает пресс-служба политической партии "УДАР Виталия Кличко", активисты отмечают, что сегодня Майдан Незалежности – настоящий городок с собственной инфраструктурой, и все его жители и те, кто приходит ежедневно и еженощно, заботятся о его благоустройстве и соблюдении чистоты и порядка.

А поскольку Майдан посещают сотни тысяч людей и впереди новогодние праздники, митингующие считают, что живая елка создаст праздничное настроение и атмосферу.

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Украсить майдановскую елку планируют игрушками, сделанными детьми, и отмечают, что те, кто желает приобщиться к этому делу, новогодние украшения может приносить на Майдан Незалежности.

Как сообщал УНИАН, ранее некоторые представители культуры и спорта жаловались на то, что из-за разрушения на Евромайдане елки, им некуда сводоить своих детей на Новый Год.