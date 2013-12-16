Попова вызвали на допрос в ГПУ для дачи дополнительных объяснений

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры.

“Его вызывали сегодня для дачи дополнительных объяснений”, - сказали в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 ноября бойцы "Беркута" жестоко разогнали митинг сторонников евроинтеграции на Майдане Незалежности в Киеве.

Генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура вручила сообщение о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу, председателю Киевской городской государственной администрации Александру Попову, в то время начальнику киевской милиции Валерию Коряку и заместителю начальника киевской милиции Петру Федчуку.

Президент Украины Виктор Янукович отстранил от должностей заместителя секретаря СНБО Сивковича и председателя КГГА Попова.

15 декабря «Украинская правда» опубликовала копии протоколов допросов Сивковича и Попова. Согласно этим документам, Попов и Сивкович якобы на допросах заявили, что в своих действиях в ночь на 30 ноября руководствовались указаниями секретаря СНБО Андрея Клюева.

Ранее оппозиционные политики заявляли, что именно Клюев организовал и руководил разгоном Евромайдана.