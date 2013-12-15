Попова, Сивковича и Коряка будут судить на следующей неделе (видео)

За силовой разгон Евромадана в ночь на 30 ноября могут наказать 4-х государственных чиновников. Это председатель КГГА Александр Попов, заместитель председателя СНБО Владимир Сивкович, руководитель киевской милиции Валерий Коряк и его заместитель, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Согласно предварительному расследованию Генпрокуратуры, именно Попов и Сивкович той ночью морально давили на руководителя киевской милиции, чтобы "Беркут" применил силу против мирных митингующих.

"Это давление зафиксировано, все они допрошены. С ними проведены все следственные действия", - подчеркнул генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка.

Президент Янукович уже отстранил Попова и Сивковича от занимаемых должностей. А на следующей неделе суд определится с мерой пресечения для подозреваемых.

Прокуратура предлагает для должностных лиц домашний арест.

"Сегодня им сообщено о подозрении. Я думаю, что в понедельник или вторник будет суд по мере пресечения", - рассказал Пшонка.

Ни один из подозреваемых в причастности к разгону Евромайдана 30 ноября комментировать обвинения не согласился.

Ранее сообщалось, что глава КГГА Александр Попов передумал устанавливать каток на Майдане.