Рыбак соглашается, что нельзя насильно свозить людей на митинги
16:34, 13 декабря 2013Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак соглашается, что нельзя насильно свозить людей на митинги.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании общенационального круглого стола «Объединим Украину».
Лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок спросил у Рыбака, допустимо ли то, что сегодня власть, в том числе столичная, вынуждает работников бюджетной сферы выходить на митинг.
Рыбак ответил: “Мы не должны поддерживать такое, и не должны вынуждать людей”.
Другие представители власти, присутствующие на круглом столе, в том числе Президент Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров, не отреагировали на этот вопрос.
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