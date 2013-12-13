Рыбак соглашается, что нельзя насильно свозить людей на митинги

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании общенационального круглого стола «Объединим Украину».

Лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок спросил у Рыбака, допустимо ли то, что сегодня власть, в том числе столичная, вынуждает работников бюджетной сферы выходить на митинг.

Рыбак ответил: “Мы не должны поддерживать такое, и не должны вынуждать людей”.

Другие представители власти, присутствующие на круглом столе, в том числе Президент Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров, не отреагировали на этот вопрос.