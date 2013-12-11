За медицинской помощью со времени разгона Евромайдана обратились 476 человек - Минздрав
Есть несколько человек, которые больны сахарным диабетом и не вовремя приняли лекарства, есть люди с гипертонической болезнью.
За медицинской помощью за период с 30 ноября и до сегодня обратились 476 участников массовых мероприятий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр здравоохранения Раиса Богатырева во время брифинга в Кабмине.
«За медицинской помощью за период с 30 ноября обратились 476 участников массовых мероприятий», - сказала министр.
По ее словам, все обращения были связаны в связи с участием в массовых мероприятиях 30 ноября и 1 декабря.
Читайте также: Дома профсоюзов выносят раненых (фото)
«На сегодняшний день госпитализированы и находятся на лечении 84 сотрудника правоохранительных органов. Большая часть их них лечатся в госпитале МВД, в отделениях главного управления МВД г. Киев, 4 – в общих заведения охраны здравоохранения. Что касается других граждан госпитализированы и находятся на стационарном лечении 53 человека (участники протеста – УНИАН)», - отметила Богатырева.
Кроме того, по ее словам, есть обращения участников протестов на Майдане в органы здравоохранения, в связи с «алкогольным опьянением, обмораживанием ступней».
«Есть несколько людей, которые больны на сахарный диабет и не во время приняли лекарства… есть люди с гипертонической болезнью. Обращений с силовыми побоями, как это было в предыдущие дни, нет», - добавила министр.