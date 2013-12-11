За медицинской помощью со времени разгона Евромайдана обратились 476 человек - Минздрав

За медицинской помощью за период с 30 ноября и до сегодня обратились 476 участников массовых мероприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр здравоохранения Раиса Богатырева во время брифинга в Кабмине.

«За медицинской помощью за период с 30 ноября обратились 476 участников массовых мероприятий», - сказала министр.

По ее словам, все обращения были связаны в связи с участием в массовых мероприятиях 30 ноября и 1 декабря.

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«На сегодняшний день госпитализированы и находятся на лечении 84 сотрудника правоохранительных органов. Большая часть их них лечатся в госпитале МВД, в отделениях главного управления МВД г. Киев, 4 – в общих заведения охраны здравоохранения. Что касается других граждан госпитализированы и находятся на стационарном лечении 53 человека (участники протеста – УНИАН)», - отметила Богатырева.

Кроме того, по ее словам, есть обращения участников протестов на Майдане в органы здравоохранения, в связи с «алкогольным опьянением, обмораживанием ступней».

«Есть несколько людей, которые больны на сахарный диабет и не во время приняли лекарства… есть люди с гипертонической болезнью. Обращений с силовыми побоями, как это было в предыдущие дни, нет», - добавила министр.