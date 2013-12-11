Из Дома профсоюзов выносят раненых (фото)
06:51, 11 декабря 2013Политика
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Из Дома профсоюзов врачи выносят пострадавших
Дом профсоюзов / Фото : facebook
В социальных сетях пишут, что из толчеи под Домом профсоюзов врачи выносят пострадавших. Сейчас их совсем немного, сообщает ТСН.
Дом профсоюзов / Фото : facebook
Люди в давке получили легкие ушибы, переломы конечностей и наглотались дыма. В настоящее время информация о том, что во время штурма баррикад Евромайдана был применен слезоточивый газ.
Дом профсоюзов / Фото : facebook
Медики "штаба революции" просят киевлян привозить для пострадавших молоко и лимоны.
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