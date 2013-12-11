Из Дома профсоюзов выносят раненых (фото)

В социальных сетях пишут, что из толчеи под Домом профсоюзов врачи выносят пострадавших. Сейчас их совсем немного, сообщает ТСН.

Люди в давке получили легкие ушибы, переломы конечностей и наглотались дыма. В настоящее время информация о том, что во время штурма баррикад Евромайдана был применен слезоточивый газ.

Медики "штаба революции" просят киевлян привозить для пострадавших молоко и лимоны.