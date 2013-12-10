Янукович уволил первого замглавы Генштаба, нарушавшего режим секретности

Соответствующий Указ Президента опубликован на сайте главы государства.

"Уволить адмирала Кабаненко Игоря Васильевича с воинской службы в запас по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды", - говорится в Указе.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины установила ряд грубых нарушений охраны государственной тайны должностными лицами Генштаба Украины. 29 октября первый замначальника Генштаба Игорь Кабаненко был лишен допуска к гостайне.