Янукович уволил первого замглавы Генштаба, нарушавшего режим секретности
22:39, 10 декабря 2013Политика
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Виктор Янукович уволил с воинской службы первого замглавы генштаба Украины адмирала Игоря Кабаненко.
Соответствующий Указ Президента опубликован на сайте главы государства.
"Уволить адмирала Кабаненко Игоря Васильевича с воинской службы в запас по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды", - говорится в Указе.
Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины установила ряд грубых нарушений охраны государственной тайны должностными лицами Генштаба Украины. 29 октября первый замначальника Генштаба Игорь Кабаненко был лишен допуска к гостайне.
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