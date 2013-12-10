Церковники осудили применение силы на Майдане

Об этом говорится в обращении председательствующего во Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций Предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Владимира, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины»

В обращении отмечается, что в связи с обострением общественно-политической ситуации в стране ВСЦРО обращается к верующим разных религий и конфессий с призывом усилить молитвы за мир и спокойствие, за прекращение раздора и вражды, за взаимопонимание и разрешение конфликта.

Читайте также: Митрополит Антоний: Сегодня важно сохранить единство украинского народа

«Мы осуждаем акты насилия и жестокости, совершенные как против мирных участников общественных акций и журналистов, так и против стражей порядка, которые исполняли долг в соответствии с присягой», - отметил митрополит.

Кроме того, в обращении содержится призыв к действующей власти относительно обеспечения конституционных прав и свобод граждан и неприменения силы во время мирных собраний.

Также авторы обращения просят принять к сведению требования протестующих и провести беспристрастное расследование случаев провокаций и силового противостояния, наказать виновных.

«Призываем весь народ Украины, независимо от политических убеждений, быть мудрым и ответственным, воздерживаться от насильственных и противоправных действий и не поддаваться на провокации», - призвали руководители церквей и религиозных организаций.

Они также призвали украинское общество, власть и оппозицию к диалогу и совместному поиску приемлемого пути выхода из кризиса.

*** Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций образован в декабре 1996 года как представительский межконфессиональный консультативно-совещательный орган. Совет не вмешивается во внутренние дела религиозных и общественных организаций.

В состав Всеукраинского совета на добровольной основе входят руководители (полномочные представители) религиозных центров - руководящих органов действующих в Украине религиозных объединений (конфессий), уставы которых зарегистрированы в установленном порядке.