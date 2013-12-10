Украина заслуживает быть частью ЕС больше, чем кто-либо другой - гитарист Depeche Mode

Сделал он это в голландском городе Амстердам, во время эксклюзивного интервью ТСН. Особенное.

По словам Гора, хотя он и не следит за новостями, но о событиях в Украине знает из колонок передовых изданий мира.

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"То, что вы вышли на улицы, чтобы присоединиться к Европейскому Союзу, означает, что вы заслуживаете быть его частью больше, чем кто-либо другой", - сказал Гор.

Напомним, Depeche Mode снова приедут в Киев. Группа официально подтвердила информацию о своем приезде в столицу в феврале 2014 года.