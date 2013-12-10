Экс-зампред главы НБУ: политическое противостояние не идет на пользу экономике

Он высказал мнение, что представители бизнеса должны выдвинуть конструктивные требования противостоящим сторонам, как власти, так и оппозиции, чтобы нормализовать ситуацию в стране и не допустить проблем в экономике.

«Я хотел бы подать такую идею: нужно собрать бизнес-форум, чтобы представители бизнес-сообщества выдвинули рациональные требования, как к власти, так и к оппозиции. Нужно остановить эскалацию политического противостояния и предложить конструктивный выход из создавшегося положения», — сказал Савченко.

Эксперт отметил, что политическое противостояние создает негативные экономические ожидания в обществе, что со временем может создать реальные экономические проблемы, которые отразятся и на предприятиях, и на простых людях.

«Чем дольше будет продолжаться революция или кризисное состояние, тем больше вероятность возникновения паники. И потом придется приложить намного больше усилий, чтобы эту панику погасить. В таком случае будет и больше потерь, потому что финансы, это не только потери конкретных людей, но и потери предприятий. Если предприятия не получат своевременно кредиты или платежи, тем хуже будет для страны», — сказал Савченко.

Экс-запред главы НБУ отметил, что нынешнее политическое противостояние формирует негативные ожидания, которые оказывают достаточно сильное влияние на экономическую ситуацию и курсовую стабильность. Политикам нужно перестать запугивать людей, сказал Савченко: «Курс двигают не события, а ожидание событий, информация. И чем больше негативной информации, тем более негативно это влияет на курс. Чем больше позитивной информации — это позитивно влияет на курс. Поэтому задача и власти и оппозиции, создать основу для позитивной информации».