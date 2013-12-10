Движение на Институтской перекрыто, возле АП стоят более 10 автобусов Внутренних войск

На столичной улице Институтской за клубом Кабинета министров, на пересечении с улицей Банковой перекрыто движение.

Как передает корреспондент УНИАН, там расположились 4 автобуса “Богдан”, в которых находятся бойцы спецподразделения “Гепард”.

Людей рядом с Банковой со стороны улицы Институтской нет. Там, где раньше стояли баррикады и палатки, остались металлические ограждения.

Вблизи Национального банка Украины митингующих тоже нет.

На подходе к Банковой со стороны Институтской стоят около 50 бойцов Внутренних войск МВД. Точное их количество назвать невозможно, поскольку на улице Банковой у входа в Администрацию Президента стоят более 10 автобусов.

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По самой улице Институтской люди могут передвигаться свободно, они проходят мимо автобусов беспрепятственно, также некоторые идут по проезжей частью, но они не являются участниками акции, большинство идет на работу. В частности, кто-то заходит в Администрацию Президента. Также люди следуют в комитеты Верховной Рады. Впрочем, есть группы от 3 до 10 человек, которые идут в сторону Майдана Незалежности.

Улица Садовая со стороны Институтской также перекрытая автобусами с правоохранителями. Окна в автобусах затонированы, но люди, которые выходят из расположенного рядом магазина, рассказывают, что бойцы греются в автобусах.

На улице Садовой за кордоном автобусов можно увидеть лишь около 10 бойцов спецподразделения “Беркут”.

Улица Шелковичная со стороны Институтской также перекрытая автобусами, в которых находятся бойцы Внутренних войск МВД. Около 30 человек греются на улице, им раздают чай и бутерброды. Они пропускают людей, которые идут на работу. Также они пропускают тех журналистов, у которых есть аккредитация в Верховную Раду.

Возле правоохранителей дежурит одна карета скорой помощи.

На углу Шелковичной и улицы Грушевского коммунальщики расчищают снег.