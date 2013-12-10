ВВ продолжают держать оцепление Майдана со стороны Европейской площади

Установленное в понедельник оцепление правоохранителей на подступах к Майдану Незалежности со стороны Европейской площади не снято.

Как передает корреспондент УНИАН, по-прежнему ул. Крещатик со стороны Европейской площади остается заблокированной грузовыми машинами и автобусами.

Несколько десятков солдат внутренних войск со щитами и в шлемах стоят на тротуарах.

Активисты Евромайдана предлагают правоохранителям горячий чай.

Ситуация на Евромайдане и подступах к нему остается спокойной, несмотря на разбор баррикад в районе правительственного квартала в ночь на 10 декабря.

Палаточный городок утром, 10 декабря, живет в обычном режиме.

В то же время, станция метро «Майдан Незалежности» снова закрыта из-за сообщения о минировании.

Напомним, 9 декабря три близлежащие к Майдану Незалежности станции метро были закрыты на протяжении почти 7 часов. Милиция сообщила, что проверяла станции после звонка анонима о минировании. В то же время, ранее в подобных случаях милиция тратила на проверку подобной информации 20-30 минут.

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Милиция открыла уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о закладке взрывоопасных устройств.

Как сообщал УНИАН, днем 9 декабря, сразу после закрытия трех центральных станций метро, к центру Киева начали стягивать силы правоохранителей. Они практически окружили Майдан Незалежности со всех сторон. Также на Крещатик приехала тяжелая снегоуборочная техника. Участники акции протеста на Майдане Незалежности готовились отбивать штурм.

После наступления темноты правоохранители окружили палаточный лагерь митингующих на перекрестке улиц Шелковичной и Богомольца. Также милиция перекрыла автобусами улицу Грушевского практически от Европейской площади до Арсенальной площади. Три палатки митингующих на перекрестке Крепостного переулка и ул. Институтской были заблокированы несколькими сотнями бойцов внутренних войск в шлемах и со щитами.

Затем бойцы «Беркута» и Внутренних войск оттеснили митингующих от Кабмина, а коммунальщики разобрали построенные там баррикады.