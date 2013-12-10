Вследствие зачистки Банковой пострадали двое силовиков

Об этом сообщил присутствовавший на месте происшествия начальник управления Южного территориального командования внутренних войск МВД Украины генерал-майор Игорь Плахута, пишет Украинская правда.

"Сотрудник "Беркута" отравился газом, который против него применили митингующие. Один военнослужащий пострадал в давке. Диагноз ему установят позже", - заявил он.

Плахута отметил, что для расчистки улиц, прилегающих к администрации президента, привлекли около 400 военослужащих внутренних войск и "Беркута". Задержанных, по его информации, нет.

Плахута также сообщил, что люди в черном, которые разбирали баррикады, - это были коммунальщики.

Как известно, в ночь с 9 на 10 декабря силовики зачистили баррикады, находившиеся в районе Верховной Рады и администрации президента.

Во время сноса баррикад на Лютеранской, по сообщению Громадського телебачення, провокаторами был применен слезоточивый газ в отношении силовиков. Также сообщалось о нескольких митингующих, пострадавших в давке.