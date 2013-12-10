Милиция бьет людей и сносит палатки на улице Грушевского (фото,видео)

Об этом сообщил "Украинской правде" депутат Андрей Шевченко.

"Милиция зачищает жестко, били людей, это все снимают камеры", - сказал он.

"Спецназ разрезал лагерь на два и шаг за шагом продвигается вперед. Одна палатка уже повалена на землю, другая еще стоит", - добавил Шевченко.

По его словам, были задержаны активисты Денис Сергиенко і Роман Атаманюк, которых Шевченко освободил.

По словам Шевченко, на месте присутствуют депутаты-регионалы Шуфрич и Гайдаш.