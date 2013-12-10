Милиция бьет людей и сносит палатки на улице Грушевского (фото,видео)
01:14, 10 декабря 2013Политика
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На углу улицы Грушевского и Крепостного переулка около 1 часа ночи началась зачистка баррикады.
На углу улицы Грушевского и Крепостного переулка началась зачистка баррикады Фото Мустафи Найєма
Об этом сообщил "Украинской правде" депутат Андрей Шевченко.
"Милиция зачищает жестко, били людей, это все снимают камеры", - сказал он.
"Спецназ разрезал лагерь на два и шаг за шагом продвигается вперед. Одна палатка уже повалена на землю, другая еще стоит", - добавил Шевченко.
По его словам, были задержаны активисты Денис Сергиенко і Роман Атаманюк, которых Шевченко освободил.
По словам Шевченко, на месте присутствуют депутаты-регионалы Шуфрич и Гайдаш.
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