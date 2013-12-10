Милиция бьет людей и сносит палатки на улице Грушевского (фото,видео)

01:14, 10 декабря 2013
Политика
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На углу улицы Грушевского и Крепостного переулка около 1 часа ночи началась зачистка баррикады.

Барикада на Грушевського Фото Мустафи Найєма

Об этом сообщил "Украинской правде" депутат Андрей Шевченко.

"Милиция зачищает жестко, били людей, это все снимают камеры", - сказал он.

"Спецназ разрезал лагерь на два и шаг за шагом продвигается вперед. Одна палатка уже повалена на землю, другая еще стоит", - добавил Шевченко.

По его словам, были задержаны активисты Денис Сергиенко і Роман Атаманюк, которых  Шевченко освободил.

По словам Шевченко, на месте присутствуют депутаты-регионалы Шуфрич и Гайдаш.

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