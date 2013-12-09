В милиции не могут объяснить, кто и почему дважды "заминировал" станции метро

Как сообщили УНИАН в охране метрополитена, по линии 102 вечером снова поступила информация о якобы заложенной взрывчатке на этих станциях.

Вместе с тем в милиции метрополитена не смогли ответить, не связаны ли такие "заминирования" с присутствием большого количества правоохранителей в центре города, с помощью которых возможно могут разогнать митингующих, и чтобы протестующим на помощь не смогли прийти люди, которые могут воспользоваться столичной подземкой .

Заместитель министра внутренних дел, куратор милиции общественной безопасности Виктор Ратушняк отказался говорить по телефону с журналистом УНИАН о внезапном неоднократном "заминировании" центральных станций метрополитена, из-за чего их закрывают для входа и выхода. Ратушняк сказал: "Вы что считаете, что я спать не хочу?", - и положил трубку .

Следует отметить, что в соответствии с должностью и сложившейся ситуации в столице из-за акций протеста, любой чиновник высокого ранга не имеет права на "ночной отдых". Звонок Ратушняку был совершен в 23.44 часа, когда в центре города продолжают бурлить события вокруг акции протеста и возможного силового разгона митинга правоохранителями.