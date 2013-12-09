На Шелковичной Владимир Кличко остановил спецтехнику

Как сообщает пресс-служба партии «УДАР», правоохранители пытались загнать спецтехнику, чтобы снести сооружение пикетчиков. Депутаты от «УДАРа» вышли навстречу трактору.

Остановил движение трактора и развернул его в другом направлении Владимир Кличко, который находится на месте событий.

Кличко, спросил у водителя, который был за рулем, почему тот прячет лицо и почему едет на людей. Он также поинтересовался, будет ли водитель на тракторе давить людей. Вместе с тем Кличко отметил, что «мы отсюда не уйдем».

Сейчас трактор отогнали с места происшествия. Пикетчики и народные депутаты остаются на Шелковичной в осаде бойцов внутренних войск и «Беркута», говорится в сообщении.