В ГСЧС объяснили, почему в центре Киева стоят пожарные машины (фото)

В столичном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям объясняют сосредоточение пожарных автомобилей в центральной части Киева для оказания, в случае необходимости, помощи автомобилистам для вытягивания их транспортных средств из снежных заносов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичного управления ГСЧС, в целом по Киеву сосредоточенно более 20 единиц специальной техники, включая пожарную для оказания, в случае необходимости, такого рода помощи.

В пресс-службе объяснили, что определенное количество транспортных средств находится в местах крутых спусков или подъемов, а также определенная часть специальной пожарной техники заправлена водой на случай возникновения пожара и с целью быстрой доставки этой техники к месту происшествия.

На вопрос, может ли такая техника быть использована против участников акций протеста в центре Киева как водометы, в пресс-службе ответили категорическим «нет».