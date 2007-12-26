Ющенко: в Украине будет продуктивное большинство и конструктивная оппозиция
Президент выступает на заседании Кабмина
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что в Украине будет продуктивное большинство и конструктивная оппозиция.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в начале расширенного заседания Кабинета министров.
В.ЮЩЕНКО повторил свою позицию относительно того, что после бурных политических событий сегодня складывается уникальная ситуация для обеспечения стабильности страны, уникальными являются возможности и нового правительства.
Президент отметил, что впервые за последних 10-15 лет правительство может опираться на демократическую коалицию и конструктивную оппозицию. «Судя по процессам, которые происходят сегодня, будет конструктивная оппозиция», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Он пожелал министрам успешной работы, отметив, что возможности для такой успешной работы у них есть.