Возле Европейской площади солдаты внутренних войск вышли из автобусов и начали построение
15:33, 09 декабря 2013Политика
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Солдаты внутренних войск, находившиеся в двух машинах и двух автобусах возле Европейской площади, вышли из машин и выстроились в шеренгу - спиной к Майдану Незалежности
Как передает корреспондент УНИАН, как только солдаты начали строиться, их окружили митингующие и представители CМИ.
Как сообщал УНИАН, в 13.35 с улицы Трехсвятительской около сотни правоохранителей со щитами и в шлемах прошли на улицу Грушевского, в сторону Кабинета министров. Сейчас кордон из трех шеренг перекрыл проезд по ул. Грушевского, недалеко от Почтовой площади.
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