Возле Европейской площади солдаты внутренних войск вышли из автобусов и начали построение

Как передает корреспондент УНИАН, как только солдаты начали строиться, их окружили митингующие и представители CМИ.

Как сообщал УНИАН, в 13.35 с улицы Трехсвятительской около сотни правоохранителей со щитами и в шлемах прошли на улицу Грушевского, в сторону Кабинета министров. Сейчас кордон из трех шеренг перекрыл проезд по ул. Грушевского, недалеко от Почтовой площади.