Около сотни правоохранителей со щитами и в шлемах прошли в сторону Кабмина

В центре Киева, с улицы Трехсвятительской, около сотни правоохранителей со щитами и в шлемах прошли на улицу Грушевского, в сторону Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, они прошли Европейскую площадь около 13.35.

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Сейчас стражи порядка тремя шеренгами перекрыли проезд на ул. Грушевского. Перед ними находятся около 20 митингующих.

Напомним, 8 декабря митингующие возвели баррикады у Дома правительства, сегодня утром их там находилось порядка 300 человек.