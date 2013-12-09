Около сотни правоохранителей со щитами и в шлемах прошли в сторону Кабмина
13:55, 09 декабря 2013Политика
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В центре Киева, с улицы Трехсвятительской, около сотни правоохранителей прошли на улицу Грушевского, в сторону Кабинета министров
Правоохранители прошли в сторону Кабмина
В центре Киева, с улицы Трехсвятительской, около сотни правоохранителей со щитами и в шлемах прошли на улицу Грушевского, в сторону Кабинета министров.
Как передает корреспондент УНИАН, они прошли Европейскую площадь около 13.35.
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Сейчас стражи порядка тремя шеренгами перекрыли проезд на ул. Грушевского. Перед ними находятся около 20 митингующих.
Напомним, 8 декабря митингующие возвели баррикады у Дома правительства, сегодня утром их там находилось порядка 300 человек.
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