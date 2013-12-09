Автобусы с внутренними войсками уже заехали в Киев - «УДАР»

Автобусы с внутренними войсками, которые прорвали блокаду в Василькове, уже заехали в Киев.

Об этом сообщил народный депутат от «УДАРа» Тарас Кутовый, проинформировали УНИАН в пресс-службе партии.

По его словам, автобусы уже проехали ипподром в Киеве. «В настоящее время автобусы уже достигли метро Дружбы народов. Остановить их невозможно. Автобусы сопровождают машины ГАИ. В колонне едет 18 единиц военной техники», - сказал Кутовый.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 декабря, колонна спецназначенцев МВД, которую несколько дней блокировали активисты на территории военной части в городе Васильков, выехала за территорию части и двинулась в Киев.

По словам активистов, транспорт со спецназначенцами «прорвался» через кордон митингующих. В колонне - десятки автобусов, грузовики, в которых находятся спецназначенцы МВД.

В дальнейшем народный депутат от «Свободы» Юрий Бублик сообщил, что активистам удалось заблокировать автобусы со спецназначенцами МВД, которые прорвались через кордон людей в Василькове.

По его словам, эти автобусы были заблокированы активистами на одном из мостов в Василькове.