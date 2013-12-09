На Майдане поймали 17-летнего парня, который бросил петарду в "Беркут"

Об этом пишет в Facebook Ирина Шлепина, которая выложила соответствующее видео.

17- летний киевлянин Игорь Мосин, который, по его словам, учится в профессиональном лицее Авиант ( ул. Гарматная ), рассказал, что сделать это его попросили двое неизвестных, предложив в качестве вознаграждения 200 гривен.

Возмущенные протестующие решили не отпускать парня и передать его милиции.