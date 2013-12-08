На Майдане решили расширить периметр блокирования правительственных учреждений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом с трибуны заявил Александр Турчинов.

Также лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк объявил, что с сегодняшнего дня пикет охватит полностью весь правительственный квартал.

Об этом он заявил на Майдане во время Народного вече, которое проходит в воскресенье.

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«Мы расширяем нашу акцию. С сегодняшнего дня мы пикетируем полностью весь правительственный квартал», - заявил Яценюк.

Он сообщил, что каждый день майдановцы будут пикетировать новые государственные учреждения.

Первая колонна уже отправилась на блокирование Кабинета министров.

Планируется, что заблокированы будут все подступы к правительственному кварталу.