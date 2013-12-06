Автоколонну протестующих не пустили в Межигорье

Автоколонну из 50 машин не пустили в Межигорье к резиденции президента Виктора Януковича, который, по данным источников, находится в Сочи.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Громадське ТВ.

Дорогу перегородили сотрудники ГАИ, которые сообщили активистам о решении суда о запрете массовых акций на территории села Новые Петровцы.

Участники акции пытаются проехать в Межигорье объездным маршрутом. Колонна разделилась на несколько частей.