Автоколонну протестующих не пустили в Межигорье
18:15, 06 декабря 2013Политика
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50 машин попытались проехать к резиденции Президента.
Автоколонна отправилась на Межигорье / Фото : Анна Бабинец
Автоколонну из 50 машин не пустили в Межигорье к резиденции президента Виктора Януковича, который, по данным источников, находится в Сочи.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Громадське ТВ.
Дорогу перегородили сотрудники ГАИ, которые сообщили активистам о решении суда о запрете массовых акций на территории села Новые Петровцы.
Участники акции пытаются проехать в Межигорье объездным маршрутом. Колонна разделилась на несколько частей.
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