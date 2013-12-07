ПР выступила с официальным заявлением по поводу ситуации в Украине

Фракция Партии регионов выступает за диалог с оппозицией для выхода из кризисной ситуации и заявляет, что предложили своим политическим оппонентам вернуться в конституционное поле и выразили готовность создать переговорную группу для нормализации ситуации в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии Регионов.

В ПР подчеркивают, что оппозиция, в свою очередь, должна разблокировать все административные здания, изолировать провокаторов и успокоить митингующих.

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"Наша позиция была четко озвучена во время заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ и нашла понимание среди его участников, - говорится в сообщении. - Но сейчас продолжается блокирование административных зданий, что затрудняет работу Правительства, Нацбанка, Администрации Президента и других государственных учреждений".

Политики также заявляют, что запугивать и шантажировать пытаются не только сотрудников МВД, но и депутатов Партии регионов.

"Экстремисты перешли границы человечности и морали, когда стали угрожать физической расправой членам семей правоохранителей и политиков, судьям, сотрудникам милиции, которые принимали участие в расследовании всех противоправных действий во время уличных акций", - говорится в заявлении.

"Регионалы" призвали украинцев выступить за сохранение конституционного строя, законности и общественного порядка.