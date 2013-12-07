ПР выступила с официальным заявлением по поводу ситуации в Украине
Фракция Партии регионов выступает за диалог с оппозицией для выхода из кризисной ситуации и заявляет, что выразили готовность создать переговорную группу для нормализации ситуации в Киеве
Фракция Партии регионов выступает за диалог с оппозицией для выхода из кризисной ситуации и заявляет, что предложили своим политическим оппонентам вернуться в конституционное поле и выразили готовность создать переговорную группу для нормализации ситуации в Киеве.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии Регионов.
В ПР подчеркивают, что оппозиция, в свою очередь, должна разблокировать все административные здания, изолировать провокаторов и успокоить митингующих.
По теме: Оппозиция назвала три условия для проведения переговоров с властью
"Наша позиция была четко озвучена во время заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ и нашла понимание среди его участников, - говорится в сообщении. - Но сейчас продолжается блокирование административных зданий, что затрудняет работу Правительства, Нацбанка, Администрации Президента и других государственных учреждений".
Политики также заявляют, что запугивать и шантажировать пытаются не только сотрудников МВД, но и депутатов Партии регионов.
"Экстремисты перешли границы человечности и морали, когда стали угрожать физической расправой членам семей правоохранителей и политиков, судьям, сотрудникам милиции, которые принимали участие в расследовании всех противоправных действий во время уличных акций", - говорится в заявлении.
"Регионалы" призвали украинцев выступить за сохранение конституционного строя, законности и общественного порядка.