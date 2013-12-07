Оппозиция назвала три условия для проведения переговоров с властью

Переговоры с властью относительно решения политического и экономического кризиса возможны после выполнения Президентом Виктором Януковичем трех требований - отставка правительства, привлечения к ответственности всех, кто исполнял незаконные приказы и давал приказы бить людей на Майдане, освобождение задержанных, которые принимали участие в мирной акции на Майдане.

Об этом заявил председатель фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк на брифинге в Штабе национального сопротивления, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

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Он отметил, что после этого должна быть процедура политических переговоров: "Первое – формирование нового технического правительства. Второе – программа действий правительства, которая предусматривает подписание Соглашения об Ассоциации с ЕС и получение финансовой помощи от МВФ и европейских институтов. Третье – это путь к досрочным президентским и парламентским выборам путем внесения изменений в украинскую Конституцию».

"Это план оппозиции", - заявил Яценюк.

"Любые переговоры могут начинаться только после того, как Виктор Янукович выполнит три первых требования, которые поставила не украинская оппозиция, а миллионы украинцев после того издевательства и несправедливости, которое произошло на прошлой неделе: отставка правительства, освобождение невиновных и наказания тех, кто избивал людей. После этого мы готовы для продолжения политического и экономического диалога", - подчеркнул Яценюк.