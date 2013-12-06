Янукович встретился с Путиным в Сочи "по пути домой" - Песков

Президент РФ Владимир Путин провел в Сочи рабочую встречу с украинским коллегой Виктором Януковичем, лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и подготовку к заседанию российско-украинской межгоскомиссии в Москве.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

"Президент Украины сделал остановку в городе Сочи на пути из Китая домой. В ходе краткого рабочего визита обсуждались текущие вопросы двусторонних российско-украинских отношений, а также вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему в Москве заседанию межгоскомиссии Россия-Украина", - сказал Песков журналистам.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба Президента Украины сообщила, что Янукович и Путин обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества в различных отраслях экономики и подготовку будущего договора о стратегическом партнерстве.