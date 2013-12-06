Сегодня в Сочи пройдет очередной раунд переговоров Януковича и Путина - источник

Об этом УНИАН сообщил проинформированный источник.

«Президент Украины на обратном пути из Китая совершит рабочий визит в Сочи (Россия), где проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 27 октября в Сочи прошла неформальная встреча Януковича и Путина.

24 октября Янукович принимал участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, в рамках которого встречался с Путиным.

9 ноября переговоры Президентов Украины и России прошли в Москве.

27 ноября Янукович в интервью украинским телеканалам заявил, что достиг с Путиным договоренностей по многим проблемным вопросам двусторонних отношений.