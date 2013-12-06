Сегодня в Сочи пройдет очередной раунд переговоров Януковича и Путина - источник
10:04, 06 декабря 2013Политика
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Сегодня в Сочи пройдет очередной раунд переговоров Президента Украины Виктора Януковича и Президента России Владимира Путина.
Об этом УНИАН сообщил проинформированный источник.
«Президент Украины на обратном пути из Китая совершит рабочий визит в Сочи (Россия), где проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным», - сказал собеседник агентства.
Как сообщал УНИАН, 27 октября в Сочи прошла неформальная встреча Януковича и Путина.
24 октября Янукович принимал участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, в рамках которого встречался с Путиным.
9 ноября переговоры Президентов Украины и России прошли в Москве.
27 ноября Янукович в интервью украинским телеканалам заявил, что достиг с Путиным договоренностей по многим проблемным вопросам двусторонних отношений.
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