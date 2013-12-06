МВД насчитало 7 тысяч митингующих в центре Киева
Свыше 7 тысяч граждан спокойно митингуют в Киеве, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины.
В правоохранительном ведомстве уверяют, что грубых нарушений общественного порядка по состоянию на 11.00 пятницы зафиксировано не было. Ситуация в стране в целом также остается спокойной.
Как рассказали в Оперативном штабе МВД Украины, наибольшее скопление людей находится в Мариинском парке столицы, возле Верховной Рады Украины, и на прилегающих к ней улицах - там волеизъявление выражают почти 5 тысяч человек.
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«Свыше 1300 митингующих находятся на Майдане Незалежности, почти 200 человек - вблизи Администрации Президента и 150 - у Дома правительства», - отметили в ведомстве и подчеркнули, что более четырехсот граждан продолжают пикетировать здание Генеральной прокуратуры Украины.