Возле Кабмина продолжается акция гражданского протеста

Как передает корреспондент УНИАН, пикетчики держат флаги ВО “Свобода” и красно-черные стяги.

В то же время ведущий объявил участникам акции, что есть определенная информация о том, что якобы в понедельник к митингующим могут применить силу.

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Здания парламента и Кабмина все еще окружены автомобилями милиции. Здесь находятся бойцы внутренних войск МВД.