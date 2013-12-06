Возле Кабмина продолжается акция гражданского протеста
10:03, 06 декабря 2013Политика
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Возле Дома правительства продолжается акция гражданского протеста, в данное время Кабмин пикетируют около 70 человек.
Кабмин окружен автомобилями милиции
Как передает корреспондент УНИАН, пикетчики держат флаги ВО “Свобода” и красно-черные стяги.
В то же время ведущий объявил участникам акции, что есть определенная информация о том, что якобы в понедельник к митингующим могут применить силу.
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Здания парламента и Кабмина все еще окружены автомобилями милиции. Здесь находятся бойцы внутренних войск МВД.
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