В Донецке продолжается акция в поддержку Евромайдана
23:10, 04 декабря 2013Политика
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В Донецке у памятника Т. Шевченко продолжается акция в поддержку евроинтеграции Украины и митингующих в Киеве.
В Донецке продолжается акция в поддержку Евромайдана
Как передает корреспондент УНИАН, возле памятника Т. Шевченко сегодня, около 18.00 опять собралось около 100 человек, участников местного Евромайдана.
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Люди пришли с многочисленными флагами Украины, с партийными флагами «Удара», «Свободы» и «Батькивщины» и флагом Евросоюза. Среди участников – члены Штаба Донецкого сопротивления.
Участники акции заявили о желании «поддержать тех, кто сегодня в Киеве отстаивает свободу для всех украинцев», а также «выразить свой протест действиям власти, которая бросила «Беркут» на разгон студентов в Киеве, тем самым показав свое истинное звериное лицо».
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