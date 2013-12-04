Азаров заявил, что власть готова провести круглый стол с оппозицией

Правительство готово провести круглый стол с представителями оппозиционных сил и общественности с целью урегулирования политической ситуации в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с Генеральным секретарем Совета Европы Торбйорном Ягландом, который прибыл в Киев для участия в заседании Совета министров ОБСЕ.

По теме: Азаров говорит, что власть готова включить оппозицию в состав делегации в Брюссель

Азаров отметил, что главным условием конструктивного проведения круглого стола должно стать разблокирование всех административных зданий.

Кроме того, в места, где проводятся массовые митинги, не должны допускаться провокаторы.

«При таких условиях мы готовы хоть завтра сесть за стол», - сказал Азаров.