Круглый стол "Украина на пороге парламентского кризиса"
11 апреля (четверг) 2013 года в 11:00
в Институте Горшенина
состоится круглый стол
«УКРАИНА НА ПОРОГЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КРИЗИСА?»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Как долго депутаты большинства будут проводить пленарные заседания вне стен Верховной Рады Украины?
2. Существуют ли основания для роспуска Верховной Рады VII созыва? Как будет развиваться ситуация в случае роспуска?
3. Готовы ли политические силы к досрочным выборам народных депутатов? Кому выгодно проведение досрочных выборов?
4. Сможет ли оппозиция взять реванш в случае проведения внеочередных парламентских выборов?
5. Насколько реально проведение всенародного референдума с последующим изменением закона о выборах народных депутатов (исключительно мажоритарная система выборов) и изменение структуры украинского парламента (двухпалатная система)?
Участники круглого стола:
1. АНДРЕЙ ПЫШНЫЙ («Батькивщина»)
2. ОКСАНА ПРОДАН («УДАР»)
3. АНДРЕЙ ИЛЬЕНКО («Свобода»)
4. ОЛЕГ ЗАРУБИНСКИЙ (Партия регионов)
Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)