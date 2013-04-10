11 апреля (четверг) 2013 года в 11:00

в Институте Горшенина

состоится круглый стол

«УКРАИНА НА ПОРОГЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КРИЗИСА?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Как долго депутаты большинства будут проводить пленарные заседания вне стен Верховной Рады Украины?

2. Существуют ли основания для роспуска Верховной Рады VII созыва? Как будет развиваться ситуация в случае роспуска?

3. Готовы ли политические силы к досрочным выборам народных депутатов? Кому выгодно проведение досрочных выборов?

4. Сможет ли оппозиция взять реванш в случае проведения внеочередных парламентских выборов?

5. Насколько реально проведение всенародного референдума с последующим изменением закона о выборах народных депутатов (исключительно мажоритарная система выборов) и изменение структуры украинского парламента (двухпалатная система)?

Участники круглого стола:

1. АНДРЕЙ ПЫШНЫЙ («Батькивщина»)

2. ОКСАНА ПРОДАН («УДАР»)

3. АНДРЕЙ ИЛЬЕНКО («Свобода»)

4. ОЛЕГ ЗАРУБИНСКИЙ (Партия регионов)

Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)