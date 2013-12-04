Кравчук, Кучма и Ющенко выразили солидарность с акциями протеста в Украине

Три президента Украины – Леонид Кравчук (1991-1994), Леонид Кучма (1994-2005) и Виктор Ющенко (2005-2010) выразили солидарность с мирными гражданскими действиями сотен тысяч украинцев.

Об этом идет речь в совместном заявлении трех президентов Украины по поводу политических событий в Украине, обнародованном сегодня.

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«Мы выражаем солидарность с мирными гражданскими действиями сотен тысяч молодых украинцев. Вызванные невосприятием резкого изменения европейского курса, они являются свидетельством гражданской зрелости, мужества, демократизма украинцев и веры в их способность изменить свою жизнь и жизнь страны. Практика решения стратегических вопросов развития Украины без публичного обсуждения и рационального обоснования, расхождения толкований украинских правительственных чиновников относительно европейского курса являются недопустимыми, и порождают противоречивое толкование политики», - заявили президенты Украины.

По их убеждению, первопричиной этого кризиса является несистемная работа правительства по подготовке к заключению Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом на саммите в Вильнюсе 29 ноября.

«Вызывает удивление, что в последние дни перед этим неординарным для Украины и всей Европы внешнеполитическим событием украинское руководство резко изменило тональность заявлений и вектор своих действий. В одностороннем порядке подготовка к подписанию Соглашения была прекращена. При этом поспешное одномоментное решение до сих пор не имеет убедительных объяснений и альтернатив. Честные аргументы, а они реально существуют, своевременно не были донесены ни до внешнеполитических стратегических партнеров Украины, ни до Украинского народа», - отмечают три президента Украины.

Они констатируют, что разочарование людей относительно европейского будущего Украины привело к тому, что сотни тысяч граждан вышли на улицы с требованием вернуться к европейскому курсу, потому что для них европейские ценности и образ жизни являются личным гражданским выбором; и что ощущение обмана придает митингам особую эмоциональную окраску, углубляет недоверие к власти.

«Слабость украинской позиции и перед Европейским Союзом, и перед Российской Федерацией очевидна. Украина до сих пор не продемонстрировала четко выработанной стратегии и тактики в европейском и российском направлениях. Невзирая на то, что законом об основных принципах внутренней и внешней политики однозначно определен курс евроинтеграции, в практической работе власти нередко наблюдаются колебания между Западом и Востоком. Нужны обоснованные стратегические линии деятельности», - подчеркивают три президента Украины.

«Мы считаем, что правительство Украины не обеспечило надлежащей подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, чем повлекло эскалацию политического кризиса», - отмечают они, добавляя: «Впервые украинский народ вышел на улицы с неполитическим требованием, которое имеет беспрецедентную массовую поддержку. Их искренняя преданность европейскому выбору, демократическим ценностям, патриотизм вызывают большое уважение».

Однако, подчеркивают президенты Украины, решение кризиса пока не найдено.

«Кризис углубляется, и мы видим риски потери контроля над ситуацией. Апогеем стало применение чрезмерной силы к мирным демонстрантам, которым Конституцией и законодательством гарантировано право выражать свою позицию».

При этом три президента отмечают: «Создан первый за годы украинской независимости опасный прецедент, когда власть прибегла к силовому разгону мирного Майдана. Жестокость, с которой действовали спецподразделения милиции, должна быть не только публично осуждена, но и наказана в соответствии с украинским законодательством как абсолютно неприемлемая в демократической стране».

Президенты также предостерегают, что стихийность массовых выступлений и вброшенный в протестные настроения радикализм могут иметь опасные последствия, поэтому, по их мнению, стороны должны немедленно отказаться от любых попыток решить политические вопросы силовыми методами. «Призывы к захвату административных зданий, революционным действиям, введению чрезвычайного положения, неповиновение отдельных городов и регионов центральным органам власти, противопоставление украинцев Востока и Запада должны быть прекращены как опасные и непредсказуемые», - подчеркивают они.

По убеждению Кравчука, Кучмы и Ющенко, выход из ситуации должен быть найден через открытый диалог с гражданским обществом.

«Решение политического кризиса необходимо срочно начинать искать в формате общенационального круглого стола. Участниками такого формата должны стать настоящие институты гражданского общества, которые опираются на широкую поддержку украинских граждан и могут представлять их позицию последовательно и честно. Ценностной основой такого диалога должны стать демократия, равенство, свобода выражения своей позиции, европейские устремления украинского народа, доверие и честность всех участников», - подчеркивают они.

В рамках урегулирования ситуации президенты также высказываются за возвращение к переговорам с европейскими официальными институтами по поводу заключения Соглашения об ассоциации.

«Убеждены, этот шаг станет основным стабилизационным пунктом согласованного плана действий. С учетом заявлений о поддержке, которые уже прозвучали со стороны представителей ЕС, Евросоюз должен в который раз подтвердить преданность стратегическому характеру отношений с Украиной и предложить шаги, в том числе финансово-экономические, которые привели бы к скорейшему подписанию документа. Выражаем надежду, что украинская власть также будет последовательной в выполнении целей евроинтеграционной политики, определенных законодательством, и осуществит оперативные шаги, которые позволят заключить Соглашение в максимально сжатые шаги», - отмечено в заявлении.

Кроме того, три президента Украины призывают действующую власть не прибегать к любым действиям, предполагающим применение силы к мирным гражданам, и адекватно оценить значение событий, которые разворачиваются в стране.

«Призываем объективно расследовать каждый случай применения насилия, и не прибегать к уголовному преследованию тех, кто протестовал мирно. Любые варианты радикализации, насилия, тоталитарных форм правления, как ответ на позицию сотен тысяч украинцев, должны категорически отрицать», - отмечают они.

«Мы не можем знать исчерпывающего перечня всех предложений для выхода из складывающейся ситуации, однако мы четко стоим на том, что голос украинских граждан должен обязательно быть услышан властью. Во всех своих действиях власть, в первую очередь, должна быть нацелена на сохранение единства украинского народа, территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины, усиление демократических принципов, восстановление ее международной репутации как надежного предсказуемого партнера», - заявили Кравчук, Кучма и Ющенко, которые убеждены: тот глубокий политический кризис, который разворачивается, может иметь тяжелые последствия для всего Украинского государства, его территориальной целостности, независимости и суверенитета.