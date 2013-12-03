В оппозиции говорят, что Путин пытается дестабилизировать ситуацию в Украине

"Убежден, что провокации происходили под непосредственным наблюдением правой руки Путина - Медведчука (Виктор Медведчук, глава "Украинского выбора" - ред.). То, что это осуществлял боевой отряд Медведчука, который в течение последних десятков лет в Украине руководил всеми провокациями - это отряд Корчинского. Это признали не только мы, но и милиция. То, что до сих пор Дмитрий Корчинский и его боевики не задержаны, означает, что их будут использовать еще в таких погромах", - рассказал Соболев в комментарии Gazeta.ua.

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Нардеп убежден, что Путин знает, что в Киеве готовились провокации.

"Задача Путина - дестабилизировать ситуацию в стране из-за любых своих агентов влияния. Об этом и говорит сегодняшнее заявление севастопольских депутатов о необходимости введения российских войск в Украине. Путин никак не поймет, что такое Украина, и что такое Россия. Когда за мирную акцию протеста в знак поддержки Евромайдана задерживают того же Немцова (Борис Немцов российский политик - ред.) и его коллег. Мы отличаемся тем, что украинцы молчать не будут", - отметил нардеп.

Отметим, сегодня президент России Владимир Путин заявил журналистам, что события в Украине больше напоминают не революцию, а погром.

Напомним, управление МВД Украины признало, что вчерашним правонарушений возле Администрации президента причастны более 300 радикально настроенных членов организации " Братство" , которые действовали под надзором Дмитрия Корчинского.