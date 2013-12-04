В России заявляют, что НАТО драматизирует ситуацию с протестами в Украине

Глава МИД России Сергей Лавров удивлен заявлением НАТО о недопустимости силового разгона демонстраций в Украине и необходимости диалога. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лаврова, заявление НАТО по Украине создает извращенную картину происходящих в стране событий.

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«Я не знаю, зачем НАТО принимает такие заявления, не знаю, зачем господин Фог Расмуссен, генеральный секретарь НАТО, отвечает на вопросы - может ли Россия ввести войска на Украину? Не знаю, зачем такие вопросы задаются. По-моему, это создает извращенную картину», - сказал Лавров журналистам. По словам министра, подобного рода сигналы «могут вызвать в воспаленных мозгах совсем неправильное понимание того, что происходит».

В заявлении Североатлантического альянса по Украине говорится о недопустимости силового разгона демонстраций и необходимости диалога.