Азаров считает разгон демонстрантов на Майдане в Киеве провокацией

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь премьер-министра Виталий Лукьяненко.

“Позиция премьера заключается в том, что необходимо провести в сжатые сроки тщательное и объективное расследование, и для этого создана оперативно-следственная группа, которая такое расследование проведет, не взирая ни на что», - сообщил Лукьяненко.

Он также высказал позицию премьер-министра, которая заключается в том, что власть совершенно не заинтересована в подобных «провокациях» и выступает за стабильность в стране.

«Ясно одно, что власть совершенно не заинтересована в подобных провокациях, а напротив — заинтересована в стабильности и спокойствии в стране. Поэтому расследование, по мнению премьер-министра, должно быть прозрачным», - сказал Лукьяненко.

При этом он отметил, что премьер считает, что люди имеют право выражать свой протест путем законно организованных мирных акций.

«Премьер-министр еще раз подчеркнул, что те, кто мирно и законно выражают свой протест, - вовсе не противники, а наши граждане, права которых нужно обеспечить. Выступая за евроинтеграцию, они выступают за тот курс, который проводили и будут проводить Президент и правительство», - сказал Лукьяненко.