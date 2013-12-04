Попов не имеет претензий к митингующим, которые находятся в здании КГГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

Попов подчеркнул, что вопросы относительно захвата самого здания и неправомерных действий, которые происходили во время этого в КГГА, отделяют от вопроса пребывания там сейчас большого количества людей, которые выражают свою позицию относительно евроинтеграции на акциях в центре столицы.

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“Здание КГГА было захвачено силовым методом. Был организованный, не случайный, а целенаправленный захват здания... Но мы разделяем этот вопрос и вопрос пребывания людей. Это отдельная тема, и к этим людям конкретно власть не имеет никаких претензий”, - сказал Попов.

По его словам, городская власть сделает все, чтобы не было силовых противостояний в здании, а также попытается организовать работу всех служб, чтобы обеспечить возможность людям, которые мирно находятся в центре столицы, выразить свою позицию.

“Я приношу сочувствие всем тем, кто пострадал в ночь с пятницы на субботу. Оценка этой ситуации дана Президентом Украины. Я ее полностью разделяю”, - сказал также Попов.

Он отметил, что сейчас активно проводится следствие прокуратурой относительно этой ситуации. “В ближайшее время будут даны персональные оценки этой ситуации. Я думаю, мы в ближайшее время будем иметь по этому вопросу результат”, - сказал председатель КГГА.

Как сообщал УНИАН, в Киеве вторую неделю проходят многотысячные акции против политики украинской власти.

1 декабря активисты Евромайдана вошли в Дом профсоюзов и здание Киевской городской государственной администрации, где находятся до сих пор.

Активисты заявили, что в помещении КГГА проходит Общее собрание киевлян и встречи народных депутатов с избирателями.

3 декабря Управление Государственной службы охраны возобновило охрану Киевской городской государственной администрации, сообщила пресс-служба Киевской городской партийной организации ВО «Батькивщина» со ссылкой на народного депутата Юрия Одарченко.

«По требованию оппозиции, которая теперь находится в здании КГГА, прекращен саботаж профессиональной деятельности сотрудниками Управления Государственной службы охраны. Сейчас возобновлена охрана служебных помещений Киевского городского совета и Киевской городской администрации», - подчеркнул Одарченко.

По его словам, с 18 часов сотрудники Управления ГСО Главного управления МВД Украины в Киеве возобновляют выполнение своих служебных обязанностей по охране имущества на этажах, где расположены служебные помещения Александра Попова и Галины Гереги.

«Служба охраны с 1 декабря отстранилась от выполнения своих прямых обязанностей по указанию руководства КГГА. Этим Попов хотел «подставить» киевлян, которые находятся в помещении КГГА, в надежде на беспорядки и погромы. Однако дисциплину и порядок все время обеспечивали граждане-участники Евромайдана, которые теперь находятся в здании, никаких повреждений имущества нет», - заявил Одарченко.

«Государственная охрана по нашему требованию возобновит свою работу на всех этажах, кроме первого и второго, где продолжаются встречи с народными депутатами и проходит Общее собрание киевлян», - добавил он.

В здании продолжает работать пункт обогрева и медицинской помощи участникам массовых протестов, расположенный на втором этаже Киевсовета в колонном зале. Здесь же работают волонтеры, которые оказывают психологическую помощь, пункт раздачи горячей еды и одежды.