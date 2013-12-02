Попов просит не блокировать здание КГГА, поскольку это угрожает городу

Об этом говорится в обращении Попова, обнародованном на официальном сайте киевской власти.

Председатель КГГА, обращаясь к киевлянам и гостям столицы, отмечает, что “сегодня мы все вместе находимся на сложном пути определения будущего и судьбы нашей страны на много лет вперед”.

“Это тернистый путь, и мы не должны думать, что будет легко. Есть мощные силы, которые недовольны позицией Президента Украины Виктора Януковича продолжать путь в общее с Евросоюзом будущее. Эти силы готовы на все, в частности и на дестабилизацию ситуации в стране”, - говорится в обращении.

При таких обстоятельствах, по словам Попова, крайне важно «проявить себя европейским, демократическим народом, которым мы являемся в действительности, не поддаваться на провокации, сохранять спокойствие». «Я могу констатировать, что подавляющее большинство киевлян, которые вышли на мирный митинг 1 декабря, действовали именно так. Более того, они продемонстрировали достойную уважения гражданскую позицию, препятствуя провокациям и предупреждая их», - подчеркнул Попов.

Он отметил, что считает своим долгом перед миллионами жителей столицы обеспечить нормальное функционирование всех служб города.

В то же время обращает внимание, что во время акции неизвестные лица осуществили несанкционированный доступ в здание Киевской городской государственной администрации.

“В КГГА работают люди разных взглядов, но они объединены единственной целью: обеспечить нормальную жизнедеятельность города. Блокирование работы городской администрации может угрожать задержками выплаты зарплаты работникам бюджетной сферы, перебоями с продуктами питания в городе, с тепло-, энерго- и водоснабжением, нормальной работе детских садов, школ, больниц и тому подобное”, - заявил руководитель столичной госадминистрации.

Попов убежден, что киевляне, которые вышли 1 декабря на мирную акцию, не стремились к такому.

“Обращаюсь к людям, которые находятся в помещениях КГГА, с просьбой проявить гражданскую ответственность и предоставить возможность сотрудникам нормально работать для города, его жителей и гостей”, - просит Попов.

По теме: Общее собрание киевлян приняло решение не препятствовать работе КГГА и Киевсовета

Как сообщалось, в Киеве вторую неделю проходят многотысячные акции против политики украинской власти.

1 декабря активисты Евромайдана вошли в Дом профсоюзов и здание Киевской городской государственной администрации, где находятся до сих пор.

Активисты, в целом несколько сотен человек, заявили, что не намерены покидать КГГА.

Сегодня, 2 декабря, в КГГА заявили, что структурные подразделения городской госадминистрации работают в штатном режиме, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность города.

В то же время, Общее собрание киевлян, которое проводилось в помещение Киевсовета, приняло решение не препятствовать работе городской администрации и секретариата Киевского городского совета.