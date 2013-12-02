Попов просит не блокировать здание КГГА, поскольку это угрожает городу
Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов просит митингующих не блокировать работу горадминистрации, поскольку это может угрожать нормальной жизнедеятельности всего города
Об этом говорится в обращении Попова, обнародованном на официальном сайте киевской власти.
Председатель КГГА, обращаясь к киевлянам и гостям столицы, отмечает, что “сегодня мы все вместе находимся на сложном пути определения будущего и судьбы нашей страны на много лет вперед”.
“Это тернистый путь, и мы не должны думать, что будет легко. Есть мощные силы, которые недовольны позицией Президента Украины Виктора Януковича продолжать путь в общее с Евросоюзом будущее. Эти силы готовы на все, в частности и на дестабилизацию ситуации в стране”, - говорится в обращении.
При таких обстоятельствах, по словам Попова, крайне важно «проявить себя европейским, демократическим народом, которым мы являемся в действительности, не поддаваться на провокации, сохранять спокойствие». «Я могу констатировать, что подавляющее большинство киевлян, которые вышли на мирный митинг 1 декабря, действовали именно так. Более того, они продемонстрировали достойную уважения гражданскую позицию, препятствуя провокациям и предупреждая их», - подчеркнул Попов.
Он отметил, что считает своим долгом перед миллионами жителей столицы обеспечить нормальное функционирование всех служб города.
В то же время обращает внимание, что во время акции неизвестные лица осуществили несанкционированный доступ в здание Киевской городской государственной администрации.
“В КГГА работают люди разных взглядов, но они объединены единственной целью: обеспечить нормальную жизнедеятельность города. Блокирование работы городской администрации может угрожать задержками выплаты зарплаты работникам бюджетной сферы, перебоями с продуктами питания в городе, с тепло-, энерго- и водоснабжением, нормальной работе детских садов, школ, больниц и тому подобное”, - заявил руководитель столичной госадминистрации.
Попов убежден, что киевляне, которые вышли 1 декабря на мирную акцию, не стремились к такому.
“Обращаюсь к людям, которые находятся в помещениях КГГА, с просьбой проявить гражданскую ответственность и предоставить возможность сотрудникам нормально работать для города, его жителей и гостей”, - просит Попов.
По теме: Общее собрание киевлян приняло решение не препятствовать работе КГГА и Киевсовета
Как сообщалось, в Киеве вторую неделю проходят многотысячные акции против политики украинской власти.
1 декабря активисты Евромайдана вошли в Дом профсоюзов и здание Киевской городской государственной администрации, где находятся до сих пор.
Активисты, в целом несколько сотен человек, заявили, что не намерены покидать КГГА.
Сегодня, 2 декабря, в КГГА заявили, что структурные подразделения городской госадминистрации работают в штатном режиме, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность города.
В то же время, Общее собрание киевлян, которое проводилось в помещение Киевсовета, приняло решение не препятствовать работе городской администрации и секретариата Киевского городского совета.