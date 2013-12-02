Общее собрание киевлян приняло решение не препятствовать работе КГГА и Киевсовета

Об этом сообщил член президиума Общего собрания киевлян, народный депутат от «Батькивщины» Юрий Одарченко, проинформировали УНИАН в пресс-службе Киевской городской организации «Батькивщины».

«Своим решением Собрание отмечает, что государственные служащие и служащие органов местного самоуправления не имеют права саботировать работу соответствующих органов, и обязаны продолжать обеспечение нормальной жизнедеятельности города. В условиях общенационального кризиса прекращение работы чиновников в городе Киеве, ответственных за повседневную жизнь, категорически недопустимо», - говорится в решении Собрания, зачитанном в колонном зале Киевсовета депутатом.

Также решением Собрания решено обязать Киевсовет обеспечивать функционирование в пределах здания Совета круглосуточного пункта обогрева, а также обеспечить лиц, присутствующих в помещении, надлежащими санитарно-гигиеническими условиями и медицинским обслуживанием.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря участники Евромайдана захватили здание Киевской городской государственной администрации, где устроили штаб.

Активисты, в целом несколько сотен человек, заявили, что не намерены покидать КГГА.

Сегодня, 2 декабря, в КГГА заявили, что структурные подразделения городской госадминистрации, работают в штатном режиме, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность города.