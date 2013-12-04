Разыскивается провокатор, призывавший снести памятник Ленину (видео)

Вечером 1 декабря один из провокаторов попал в объективы нескольких телекамер. В интервью телеканалу «1+1» он призывал толпу снести памятник Ленину в Киеве и выдавал себя за простого участника протестов, а в комментарии другому телеканалу он неожиданно заявляет, что люди, которые пытались снести памятник, сами являются провокаторами.

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