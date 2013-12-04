Разыскивается провокатор, призывавший снести памятник Ленину (видео)
12:37, 04 декабря 2013Политика
12910 0
Разыскивается провокатор, попавший в объективы нескольких телекамер во время попытки снесения памятника Ленину на Бессарабской площади в Киеве.
Вечером 1 декабря один из провокаторов попал в объективы нескольких телекамер. В интервью телеканалу «1+1» он призывал толпу снести памятник Ленину в Киеве и выдавал себя за простого участника протестов, а в комментарии другому телеканалу он неожиданно заявляет, что люди, которые пытались снести памятник, сами являются провокаторами.
Если вы владеете информацией об этом человеке, просим сообщить по телефонам:
Редакция ТСН: (044) 490-28-23
ГУ МВД Киева: (044) 271-99-90
или пишите на email 1+1: feedback@1plus1.tv
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter