Украина продолжит переговоры с РФ по Соглашению о стратегическом партнерстве - Янукович

Переговоры с Российской Федерацией по Соглашению о стратегическом партнерстве должны начаться уже на этой неделе. Об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил во время интервью журналистам украинских телеканалов.

«Есть договоренность с Правительством России садиться за стол переговоров уже на этой неделе и начинать этот процесс. Нам все темы известны, мы очень хорошо знаем друг друга, наши все рабочие группы по всем направлениям давно сотрудничают, и нам не много нужно времени для того, чтобы понять друг друга», - сказал Глава государства. По его словам, Соглашение о стратегическом партнерстве с РФ было подписано в 1997 году, и пришло время его пролонгации.

Президент отметил, что соответствующие переговоры продолжаются уже полтора года.

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«В чем нас обвинила Россия в последнее время? Она нас обвинила в том, что мы не учитываем их интересов в ходе переговоров с Европейским Союзом», - отметил Президент.

По его словам, Россия также возмущена тем, что Украина во время переговоров с ЕС не консультируется с ней по тем товарным группам, которые для России являются уязвимыми.

«Справедлива ли эта позиция? Безусловно, справедлива. Мы не хотим потерять товарооборот с Россией, и Россия не хочет этого с нами. Этот процесс также длительный», - подчеркнул Президент.

«Мы хотим достичь все-таки договоренности с Россией и подписать Соглашение о стратегическом партнерстве. Потому что, если мы его не подпишем, мы будем все время находиться в таком неопределенном состоянии отношений. Нам его надо подписывать», - отметил Глава государства.

Также Виктор Янукович отметил, что в случае подписания Соглашения об ассоциации был бы утерян диалог с Россией.

«И это совпало с точкой зрения Правительства. И когда на межправительственных встречах, на межправительственных совещаниях начали обсуждать этот вопрос предметно, тогда возникло единое предложение, другого не может быть - приостановить подписание Соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом, провести диалог этот, определить пути достижения компромиссов. Но без участия Европы это сделать невозможно», - рассказал он.

«Тогда что получается? Трехсторонний диалог: Украина - Европейский Союз - Россия», - сказал Президент, добавив, что результат этих переговоров неизвестен.

Глава государства подчеркнул, что европейские ценности для Украины остаются неизменными.

«Я неоднократно на этом делал ударение: я был, есть и буду сторонником европейских демократических ценностей и стандартов. И реформы, которые мы начали в 2010 году, на это направлены», - подчеркнул он, добавив, что удалось сделать уже многое, но еще больше - впереди.